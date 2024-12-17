СМИ: Израиль и ХАМАС близки к заключению соглашения о перемирии в Газе

Власти Израиля и радикальное палестинское движение ХАМАС добились прорыва в переговорах и близки к заключению соглашения о перемирии в секторе Газа.

Власти Израиля и радикальное палестинское движение ХАМАС добились прорыва в переговорах и близки к заключению соглашения о перемирии в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Источники среди израильских чиновников сообщили о том, что прекращение огня в анклаве теперь кажется "более реалистичной перспективой, чем когда-либо за последний год". Источники отмечают, что на этой неделе рабочая группа из Израиля на фоне прогресса в переговорах направилась в Доху "для восстановления отношений с посредниками" в вопросе сделки. Оптимизм израильской стороны также отразился в заявлениях министра обороны Исраэля Каца, который в своей речи в парламенте 16 декабря подчеркнул, что достижение перемирия "ближе, чем когда-либо".

По словам министра по делам диаспоры Амихая Шикли, пока есть вероятность достижения с ХАМАС договоренности, которая будет предусматривать освобождение всех оставшихся в плену заложников, работа над реализацией плана прекращения огня будет осуществляться поэтапно. Она начнется еще до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа.

На первом этапе из плена ХАМАС должны быть освобождены заложники старше 51 года, а также женщины и люди с различными заболеваниями. В обмен на это Израиль амнистирует палестинцев, отбывающих наказание в Израиле. Этот же этап предполагает установление режима прекращения огня на 6-7 недель и начало переговоров об устойчивом перемирии. В течение этого периода в Газу будут допущены грузовики с гуманитарной помощью для жителей анклава.