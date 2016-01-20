​СМИ: ИГИЛ подтвердило смерть Джихади Джона

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) подтвердила данные о смерти боевика Мухаммеда Эмвази по прозвищу Джихади Джон.

Как передает Report, об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

В ноябре 2015 года телекомпания ББС сообщила, что в Сирии в районе города Ракка с "высокой долей вероятности" ударом ВВС США был уничтожен Эмвази, принимавший участие в убийстве заложников.

Как сообщал премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон, операция по уничтожению Эмвази была проведена совместными усилиями США и Великобритании.

Видеозапись расправ, которые осуществлял Джихади Джон, впервые была распространена ИГ в августе 2014 года.

Спецслужбы считают, что сумели идентифицировать его по британскому акценту и некоторым другим признакам как Мухаммеда Эмвази. По их данным, он родился в Кувейте, но рос в обеспеченной семье в Лондоне и учился там на программиста. Позднее Эмвази увлекся радикальными исламистскими идеями и в 2012 году отправился в Сирию, где примкнул к ИГ.

Как отмечала газета The Washington Post, его характеризовали как одного из самых жестоких террористов, принимавшего участие в допросах, пытках и убийствах заложников.