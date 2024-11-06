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СМИ: Харрис поздравила Трампа с победой на президентских выборах

СМИ: Харрис поздравила Трампа с победой на президентских выборах Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис позвонила своему оппоненту республиканцу Дональду Трампу и поздравила с победой на президентских выборах.
Другие страны
6 ноября 2024 г. 23:15
СМИ: Харрис поздравила Трампа с победой на президентских выборах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис позвонила своему оппоненту республиканцу Дональду Трампу и поздравила с победой на президентских выборах.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на помощника действующего вице-президента США.

По словам источника, Харрис также обсудила с Трампом важность мирной передачи власти.

В 16:00 по местному времени (01:00 по Баку) демократ планирует выступить с речью о признании поражения в президентской гонке, отмечает издание.

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Версия на азербайджанском языке Harris Trampı prezident seçkilərində qələbə münasibətilə təbrik edib

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