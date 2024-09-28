СМИ: Хаменеи перевели в безопасное место из-за заявлений о гибели главы "Хезболла"

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи переведен в безопасное место на фоне заявлений о гибели главы Хезболла.

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи переведен в безопасное место на фоне заявлений о гибели главы "Хезболлы" Хасана Насраллы.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации, меры безопасности в месте пребывания Хаменеи ужесточены. Собеседники агентства также утверждают, что Иран находится в контакте с Хезболлой и другими союзниками в регионе по поводу дальнейших действий после сообщений о гибели Насраллы.

Ранее ЦАХАЛ официально подтвердил, что Насралла был убит в результате атаки израильских ВВС 27 сентября в Бейруте.