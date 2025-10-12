Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    СМИ: ХАМАС может передать Израилю 20 заложников уже 12 октября

    • 12 октября, 2025
    • 14:12
    Палестинское движение ХАМАС готово передать израильским властям 20 заложников уже 12 октября, однако есть вероятность, что эти сроки могут сдвинуться.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники.

    "Это великолепно для Израиля, мусульман и арабских стран", - говорится в сообщении.

    По их данным, ХАМАС направил Израилю сообщение о готовности передать заложников через арабских посредников. Кроме того, движение впервые подтвердило, что у него находится 20 израильтян, отмечает издание.

    Израильские военные готовятся принять заложников уже в воскресенье вечером, хотя существует вероятность, что передача состоится 13 октября, когда президент США Дональд Трамп планирует посетить Израиль и Египет, отмечает газета. По оценкам еврейского государства, в секторе Газа остаются до 20 израильтян, а также тела примерно 28 заложников.

    ХАМАС сообщил, что не знает местонахождения тел некоторых заложников и что ему будет сложно уложиться в 72-часовой срок, установленный планом Трампа для их передачи. Израиль также признал, что на их поиски, вероятно, уйдет гораздо больше времени. В связи с этим, по словам источников WSJ, создается совместная международная группа для поиска тел израильских заложников в секторе Газа. В нее войдут представители Египта, Катара, США и Турции.

    KİV: HƏMAS 20 girovu oktyabrın 12-də İsrailə təhvil verə bilər
    Media: Hamas may hand over 20 hostages to Israel as early as October 12

