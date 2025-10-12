СМИ: ХАМАС может передать Израилю 20 заложников уже 12 октября

Палестинское движение ХАМАС готово передать израильским властям 20 заложников уже 12 октября, однако есть вероятность, что эти сроки могут сдвинуться.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники.

"Это великолепно для Израиля, мусульман и арабских стран", - говорится в сообщении.

По их данным, ХАМАС направил Израилю сообщение о готовности передать заложников через арабских посредников. Кроме того, движение впервые подтвердило, что у него находится 20 израильтян, отмечает издание.

Израильские военные готовятся принять заложников уже в воскресенье вечером, хотя существует вероятность, что передача состоится 13 октября, когда президент США Дональд Трамп планирует посетить Израиль и Египет, отмечает газета. По оценкам еврейского государства, в секторе Газа остаются до 20 израильтян, а также тела примерно 28 заложников.

ХАМАС сообщил, что не знает местонахождения тел некоторых заложников и что ему будет сложно уложиться в 72-часовой срок, установленный планом Трампа для их передачи. Израиль также признал, что на их поиски, вероятно, уйдет гораздо больше времени. В связи с этим, по словам источников WSJ, создается совместная международная группа для поиска тел израильских заложников в секторе Газа. В нее войдут представители Египта, Катара, США и Турции.