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СМИ: Греция получит от США гнилые военно-транспортные самолеты и нефункционирующие фрегаты

СМИ: Греция получит от США гнилые военно-транспортные самолеты и нефункционирующие фрегаты Греция получит от США в качестве подарка гнилые военно-транспортные самолеты и нефункционирующие фрегаты в пакете сделки, предусматривающей закупку истребителей F-35.
Другие страны
1 февраля 2024 г. 04:15
СМИ: Греция получит от США гнилые военно-транспортные самолеты и нефункционирующие фрегаты

Греция получит от США в качестве подарка гнилые военно-транспортные самолеты и нефункционирующие фрегаты в пакете сделки, предусматривающей закупку истребителей F-35.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет греческая газета Dimokratia.

По сведениям источников в Минобороны Греции, два военно-транспортных самолета С-130, обещанные Греции бесплатно в письме госсекретаря США Энтони Блинкена, списаны и находятся на авиационном кладбище в Неваде. Чтобы они снова смогли летать, Греции придется вложить более €110 млн, пишет издание.

США находят хорошую возможность избавиться от них и при этом не обременять себя затратами на переработку, а также чтобы Греция была перед ними в долгу за сделанный подарок, пишет газета. Если Греция согласится принять эти гнилые самолеты до тех пор, пока они не будут сданы в металлолом, она будет обременена несколькими десятками миллионов за то, чтобы два самолета снова полетели на какое-то время, отметили источники.

Что касается четырех фрегатов LCS (Littoral Combat Ship - американский корабль прибрежной зоны), то стало известно, что от этих кораблей отказались ВМС США. Там их считают кораблями, полностью вышедшими из строя, поэтому их ремонт и модернизация будет стоить немалых денег. Чтобы они смогли двинуться с места в качестве временного решения на пятилетний период, Греции придется выложить более чем €70 млн за каждый корабль. Адмиралы ВМС Греции, скорее всего, не скажут на это "да", полагает издание.

Если сделка с бесплатной передачей Афинам двух выброшенных на свалку С-130 и четырех нефункционирующих фрегатов LCS состоится, то греческий налогоплательщик заплатит за их ремонт около €400 млн, отмечает Dimokratia.

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