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    СМИ: Главу Минобороны ФРГ прочат на место генсека НАТО

    Источник в НАТО: Урсула фон дер Ляйен стала бы хорошим выбором на пост генерального секретаря

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ НАТО обсуждает кандидатуру министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен в качестве преемницы Йенса Столтенберга на посту генсека альянса, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Министр обороны ФРГ фон дер Ляйен пользуется в альянсе блестящей репутацией", - приводит издание Die Welt слова высокопоставленного представителя НАТО.

    "Она стала бы хорошим выбором на пост генерального секретаря", - заявил другой собеседник газеты.

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