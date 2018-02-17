СМИ: Главу Минобороны ФРГ прочат на место генсека НАТО

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ НАТО обсуждает кандидатуру министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен в качестве преемницы Йенса Столтенберга на посту генсека альянса, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Министр обороны ФРГ фон дер Ляйен пользуется в альянсе блестящей репутацией", - приводит издание Die Welt слова высокопоставленного представителя НАТО.

"Она стала бы хорошим выбором на пост генерального секретаря", - заявил другой собеседник газеты.