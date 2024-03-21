СМИ: Глава ЦРУ прибыл в Аргентину для обсуждения деятельности "Хезболлах"

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс прибыл в Аргентину с не объявленным визитом для обсуждения кибератак, в которых Вашингтон обвиняет Россию, и деятельности в регионе проиранской организации "Хезболлах".

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс прибыл в Аргентину с не объявленным визитом для обсуждения кибератак, в которых Вашингтон обвиняет Россию, и деятельности в регионе проиранской организации "Хезболлах".

Как передает Report , об этом сообщила газета Ambito.

По информации газеты, Вашингтон обеспокоен возможными связями между преступными группировками, орудующими на границе Аргентины, Парагвая и Бразилии, и террористическими ячейками, которые ответственны перед "Хезболлах".

Бернс встретился с председателем правительства Аргентины Николасом Поссе и главой Федерального разведывательного агентства страны Сильвестре Сивори.

Как заявили в правительстве южноамериканской страны, визит главы ЦРУ является частью совместной работы стран в сфере разведки и борьбы с терроризмом.