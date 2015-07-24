​СМИ: "Газпром" подал в суд на Туркменистан в Стокгольмский арбитраж

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Российский "Газпром" подал иск против туркменской газодобывающей и газораспределительной компании "Туркменгаз" в Стокгольмский арбитраж.

Как сообщает Report, об этом пишет Forbes со ссылкой на источники в "Газпроме".

Отмечается, что иск, в рамках которого российская сторона требует пересмотреть цены по контракту, подан 8 июня.

Ранее Туркменистан обвинил "Газпром" в полной неплатежеспособности, утверждая, что платежи от российской компании за туркменский газ не производятся с начала 2015 года.

Позднее сообщалось, что Туркменистан смягчил формулировку претензий к "Газпрому".