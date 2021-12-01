СМИ: ФБР имеет доступ к данным пользователей WhatsApp и iMessage

Федеральное бюро расследований (ФБР) и правоохранительные органы США получают метаданные пользователей приложений WhatsApp и iMessage.

Федеральное бюро расследований (ФБР) и правоохранительные органы США получают метаданные пользователей приложений WhatsApp и iMessage.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журнал Rolling Stone.

Издание пишет, что в своем распоряжении имеет документ. В нем отмечается, что правоохранительные органы получают доступ к конфиденциальным данным пользователей при наличии ордера на обыск либо по решению суда. Спецслужбы могут узнавать обо всех контактах клиента WhatsApp.

ФБР также может получить данные о звонках и переписках пользователя. При этом информация обновляется каждые 15 минут, отмечает журнал. Представитель WhatsApp подтвердил существование подобной процедуры.