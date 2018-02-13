СМИ: Facebook шпионит за своими сотрудниками

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Facebook шпионит за своими сотрудниками и следит за тем, чтобы "лишняя" информация о компании не просочилась в СМИ.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этому журналу Wired рассказало несколько бывших и нынешних сотрудников соцсети.

Так, один из собеседников издания попросил интервьюера выключить телефон, поскольку по его смартфону Facebook сможет отследить местонахождение обоих. Это, как заметил сотрудник компании, чревато проблемами с руководством.

С похожими трудностями столкнулся бывший работник нью-йоркского офиса Facebook Бенджамин Фирноу. Он решил поделиться с другом - журналистом портала Gizmodo - письмом, которое Марк Цукерберг рассылал среди сотрудников.

По мнению Б.Фирноу, содержание обращения могло бы быть интересным новостным поводом - в документе глава компании разъяснял подчиненным позицию Facebook в отношении движения Black Lives Matter. Работник сделал скриншот и отправил снимки репортеру. Затем он сфотографировал еще один внутренний документ.

На следующее утро, выпавшее на выходной, Фирноу обнаружил около 30 сообщений с работы — писали руководители, включая главу департамента внутренних расследований. Сотруднику приказали срочно объяснить, почему он контактировал с журналистом, а спустя пару дней Фирноу уволили.