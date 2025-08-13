СМИ: Член "Хезболлах" убит при атаке израильского БПЛА на юге Ливана

Беспилотник израильских ВВС атаковал шоссе на юге Ливана, в результате ликвидирован член вооруженного крыла движения "Хезболлах".

Беспилотник израильских ВВС атаковал шоссе на юге Ливана, в результате ликвидирован член вооруженного крыла движения "Хезболлах".

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, инцидент произошел на шоссе Хадаса - Харис в окрестностях города Тир. Боец находился в автомобиле, по которому беспилотник выпустил две ракеты.

Напомним, что 9 августа израильский БПЛА обстрелял автомобиль, двигавшийся по шоссе Айтарун - Айната, в результате погиб один из командиров сил специального назначения "Радван" Хади Али Ханафир. 8 августа пресс-служба израильской армии сообщила, что при атаке БПЛА был убит командир разведывательного подразделения Мухаммед Хамза Шехаб.