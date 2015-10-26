СМИ: Число жертв землетрясения в Пакистане и Афганистане превысило 150 человек

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Число жертв землетрясения в Афганистане среди жителей Пакистана превысило 150 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в понедельник телеканал Geo TV.

Ранее сообщалось о 130 погибших.

"В различных городах страны общее число жертв достигло 156. В больницах находятся более 500 раненых", - говорится в сообщении телеканала.

В Афганистане и Пакистане сегодня произошло землетрясение силой в 7,7 баллов. По сообщению Геологической службы США, очаг землетрясения залегал на глубине 213,5 км в 45 км к юго-западу от города Жарм (Афганистан).