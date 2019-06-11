СМИ: Брат Ким Чен Ына работал на ЦРУ

Убитый в 2017 году в аэропорту Куала-Лумпура брат лидера КНДР Ким Чен Нам являлся информатором ЦРУ.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам источника, два года назад брат Ким Чен Ына должен был встретиться в Малайзии с контактным лицом в ЦРУ.

"Между американским разведывательным агентством и господином Кимом была связь", - заявил источник.

Уточняется, что встреча информатора и контактного лица в разведуправлении произошла на острове Лангкави. Издание допустило, что Ким Чен Нам мог сотрудничать с разведкой других стран.