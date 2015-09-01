СМИ: более 120 боевиков ИГ казнены в Ираке за попытку сместить лидера

Баку. 01 сентября. REPORT.AZ/ Более 120 состоявших в террористической группировке "Исламское государство" (ИГ) боевиков были казнены в понедельник по обвинению в попытке совершить переворот и устранить лидера группировки Абу Бакра аль-Багдади, сообщил иракскому независимому новостному телеканалу "Ас-Сумарийя" ответственный за связи со СМИ отделения Демократической партии Курдистана в Мосуле Саид Мамузини.

По его словам, 122 боевика, в том числе 18 полевых командиров, были расстреляны в старой тюрьме на юге Мосула.

Казненных обвиняли в планах захватить власть в провинции Найнава, объявить ее отделение от "Исламского государства", после чего двинуться к городу Ракка в Сирии. По информации представителя курдской партии, решившие отколоться от ИГ боевики собирались начать операцию в воскресенье, но за пару дней до этого несколько человек из них были арестованы и раскрыли планы заговорщиков.

"Внутренний раскол стал все яснее проявляться в рядах ИГ в последнее время и привел к десяткам убитых во внутренних разборках боевиков в борьбе за распределение денег, власти и влияния", — отметил Мамузини.

Группировка "Исламское государство" захватила обширные территории на севере Ирака в начале лета прошлого года. В настоящее время она контролирует до трети иракской территории, в том числе крупнейший город на севере Ирака — Мосул. Иракские войска сейчас ведут военные действия за освобождение соседней с Найнавой провинции Анбар, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".