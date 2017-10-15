СМИ: боевики ИГ покинут Ракку вместе с заложниками

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки “Исламское государство” покинут сирийскую Ракку, взяв с собой заложников в качестве “живого щита”.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

В настоящий момент боевики окружены силами альянса “Сирийских демократических сил” (СДС). Представитель СДС заявил агентству, что террористам предоставили альтернативу: “либо сдаться, либо умереть”.

Однако представитель Гражданского совета Ракки Омар Аллуш рассказал, что боевикам разрешили покинуть город вечером 15 октября. При этом они намерены увести с собой около 400 мирных жителей в качестве “живого щита”.

Численность террористов ИГ, которые собираются уйти из бывшей “столицы” группировки, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в течение последних 24 часов в сирийской Ракке сдались около 100 боевиков ИГ.