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Береговая охрана Туниса спасла 198 мигрантов в Средиземном море

Береговая охрана Туниса спасла 198 мигрантов в Средиземном море Подразделения береговой охраны Туниса спасли 198 мигрантов и предотвратили десять попыток незаконного пересечения морской границы республики.
Другие страны
17 августа 2021 г. 19:30
Береговая охрана Туниса спасла 198 мигрантов в Средиземном море

Подразделения береговой охраны Туниса спасли 198 мигрантов и предотвратили десять попыток незаконного пересечения морской границы республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Nessma.

Среди мигрантов были 60 граждан африканских государств. Нацгвардия также задержала в понедельник вечером 26 человек, в том числе троих организаторов, которые "намеревались тайно пересечь морскую границу".

За период с 8 по 14 августа береговая охрана республики пресекла 95 попыток незаконного пересечения границы и задержала 1 175 нарушителей.

Согласно данным Международной организации по миграции, в 2020 году при попытках пересечь Средиземное море погибли более 1,2 тыс. нелегальных мигрантов. В нынешнем году при попытке добраться до Европы утонули свыше 300 человек, в основном следовавших от побережий Ливии и Туниса в направлении Южной Италии.

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