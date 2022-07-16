СМИ: Байдену может грозить импичмент, если демократы проиграют выборы

Президенту США Джо Байдену может грозить импичмент, если его Демократическая партия потеряет контроль над Сенатом и Палатой представителей по итогам осенних выборах.

Президенту США Джо Байдену может грозить импичмент, если его Демократическая партия потеряет контроль над Сенатом и Палатой представителей по итогам осенних выборах.

Как передает Report, об этом сообщает Newsweek.

Издание отмечает, что в случае проигрыша выборов Байдену может грозить импичмент, поскольку ведущие республиканцы уже заявляли о намерении инициировать его.

По данным проведенного в мае опроса Массачусетского университета, 68% республиканцев и 66% консерваторов поддерживают импичмент.

Статьи об импичменте могут быть приняты простым большинством в Палате представителей, однако президента могут отстранить только большинством в две трети голосов в Сенате. Такого не было никогда. Маловероятно, что республиканцы получат необходимое количество мест в 2023 году.

Предыдущий президент США Дональд Трамп дважды проходил через процедуру импичмента – в 2020 и 2021 годах.