СМИ: Байден выделил $62 млн на развитие использования водорода

Администрация президента США Джо Байдена выделит $62 млн на ускорение развития зарождающейся водородной промышленности, которая считается ключевой для декарбонизации стали, цемента и тяжелого транспорта.

Администрация президента США Джо Байдена выделит $62 млн на ускорение развития зарождающейся водородной промышленности, которая считается ключевой для декарбонизации стали, цемента и тяжелого транспорта.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Bloomberg .

Указывается, что финансирование поддержит 20 проектов по разработке и внедрению технологий использования водорода в большегрузных автомобилях и портовом оборудовании, а также сокращению процесса выдачи разрешений на создание водородной инфраструктуры.

Большая часть финансирования, $40 млн, выделено на создание стандартизированной водородной заправочной станции для грузовиков. Работа проводится в 15 штатах.

Как заявили в Белом доме, водород необходим для достижения климатических целей, и началу снижении стоимости на 80%, до $1 за 1 кг к 2030 году. Авторы материала напомнили, что водород получают из воды с помощью возобновляемых источников энергии, создавая топливо без выбросов парниковых газов.