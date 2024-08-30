О нас

СМИ: Байден выделил $62 млн на развитие использования водорода

СМИ: Байден выделил $62 млн на развитие использования водорода Администрация президента США Джо Байдена выделит $62 млн на ускорение развития зарождающейся водородной промышленности, которая считается ключевой для декарбонизации стали, цемента и тяжелого транспорта.
Другие страны
30 августа 2024 г. 23:15
СМИ: Байден выделил $62 млн на развитие использования водорода

Администрация президента США Джо Байдена выделит $62 млн на ускорение развития зарождающейся водородной промышленности, которая считается ключевой для декарбонизации стали, цемента и тяжелого транспорта.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Указывается, что финансирование поддержит 20 проектов по разработке и внедрению технологий использования водорода в большегрузных автомобилях и портовом оборудовании, а также сокращению процесса выдачи разрешений на создание водородной инфраструктуры.

Большая часть финансирования, $40 млн, выделено на создание стандартизированной водородной заправочной станции для грузовиков. Работа проводится в 15 штатах.

Как заявили в Белом доме, водород необходим для достижения климатических целей, и началу снижении стоимости на 80%, до $1 за 1 кг к 2030 году. Авторы материала напомнили, что водород получают из воды с помощью возобновляемых источников энергии, создавая топливо без выбросов парниковых газов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
29 августа 2024 г. 15:55
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб Зиря
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб "Зиря"
29 августа 2024 г. 13:06
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
28 августа 2024 г. 14:52
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
27 августа 2024 г. 15:26
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
27 августа 2024 г. 15:08
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
27 августа 2024 г. 14:33
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
27 августа 2024 г. 13:37
Посольство: США не поставляют Армении летальное оружие
Посольство: США не поставляют Армении летальное оружие
27 августа 2024 г. 12:19
Российский депутат высоко оценила выдержанную политику Азербайджана
Российский депутат высоко оценила выдержанную политику Азербайджана
20 августа 2024 г. 17:17
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
14 августа 2024 г. 16:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi