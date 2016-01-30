СМИ: Аргентина получит от иностранных банков займы на 5 млрд. долларов

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Правительство Аргентины договорилось с иностранными банками о предоставлении займов на 5 млрд. долларов. Об этом в пятницу сообщила на своем сайте газета "Кларин", отмечает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным ее источников, Центробанк Аргентины получит по 1 млрд. долларов от HSBC, JP Morgan и Santander, еще по 500 млн. долларов предоставят Deutsche Bank, BBVA, Citibank и UBS. Займы будут выданы сроком на 11 месяцев под 6,7% годовых. Как ожидается, деньги поступят на счет ЦБ в ближайшие дни. Правительство было вынуждено прибегнуть к кредитам, чтобы восполнить нехватку валютных резервов.

По состоянию на 28 января их объем оценивался в 25,32 млрд. долларов, при этом за сутки резервы сократились на 86 млн. долларов.

Как отмечает "Кларин", резервы могут понадобиться правительству на случай, если переговоры с кредиторами, отказавшимися от реструктуризации госдолга Аргентины, затянутся. Из-за продолжающей уже несколько лет тяжбы Буэнос-Айрес не имеет доступа на международный рынок облигаций.

Кроме того, проводимая прошлым правительством политика валютного контроля привела к снижению инвестиций в аргентинскую экономику и сокращению долларовых поступлений. В результате объем средств ЦБ в декабре прошлого года достиг минимальных за 9 лет значений (менее 25 млрд. долларов). В 2005 и 2010 годах Аргентина реструктурировала 93% своего госдолга, оставшегося в наследие после крупнейшего в истории дефолта 2001 года.

Владельцам облигаций был предложен обмен на новые бумаги с дисконтом около 70% к первоначальной стоимости. Однако владельцы около 7% долговых бумаг, представляющие в основном спекулятивные инвестиционные фонды, на списание не согласились.