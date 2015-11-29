СМИ: арестованные в Кении иранцы готовили нападения на гостиницы в Найроби

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Двое иранцев, арестованные в Кении по подозрению в подготовке терактов, планировали нападения на отели в кенийской столице Найроби. Об этом сообщила газета Daily Nation.

По данным генерального инспектора полиции Джозефа Буне, арестованные - 69-летний Абубакар Садик Лоу и 25-летний Яссин Самбай Джума. "Он сообщил, что оба признали планирование атак на отели в Найроби, где останавливаются иностранные туристы, бизнесмены и дипломаты", - написала газета. "Абубакар Садик Лоу признался в вербовке молодых кенийцев для слежки и совершения терактов в Найроби", - добавил полицейский.

За организацией терактов на территории Кении, как правило, стоит сомалийская исламистская группировка "Аш-Шабаб". Однако о связях арестованных с ней Буне не говорил.

Об аресте двух граждан Ирана сообщило ранее МВД Кении. "Службы безопасности арестовали двух иранцев, подозреваемых в подготовке нападения в Найроби. План был сорван, а подозреваемые арестованы", - говорилось в заявлении. О какой-либо связи планировавшихся терактов с завершившимся визитом папы римского Франциска в Найроби не сообщается.

В 2013 году два иранца были приговорены к пожизненному заключению в Кении за подготовку серии взрывов, отмечает Report со ссылкой на ТАСС.