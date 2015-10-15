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    СМИ: 9 из 10 убитых в ходе ударов США в Афганистане - случайные жертвы

    Спецоперация Haymaker, проводимая на севере Афганистана с января 2012 по февраль 2013 года, унесла жизни более 200 человек

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Порядка 9 из 10 убитых на территории Афганистана в ходе авиаударов ВВС США не были прямыми целями американских военных, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Белый дом и Пентагон заявляли, что программа ликвидации целей точна, и сводили к минимуму число жертв среди гражданского населения. При этом в документах отмечается спецоперация Haymaker, проводимая ВВС США с января 2012 по февраль 2013 года на севере Афганистана, которая унесла жизни более 200 человек, среди которых лишь 35 были прямыми целями",- отмечается на сайте.

    Согласно документам, попавшим в распоряжение портала, во время одной пятимесячной операции ВВС США в Афганистане около 90% жертв не были прямыми целями.

    "[Когда] в ходе авиаудара с беспилотного летательного аппарата погибает больше одного человека, нет гарантий, что эти люди заслужили это… Это невероятный риск", - сообщил источник портала.

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