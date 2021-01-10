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Смертоносный оползень на острове Ява

Смертоносный оползень на острове Ява По меньшей мере 11 человек погибли, еще 18 пострадали в результате схода оползня на острове Ява.
Другие страны
10 января 2021 г. 07:11
Смертоносный оползень на острове Ява

По меньшей мере 11 человек погибли, еще 18 пострадали в результате схода оползня на острове Ява.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Национального агентства Индонезии по ликвидации последствий стихийных бедствий.

"Первый оползень был вызван сильными дождями и неустойчивым состоянием почвы. Следующий оползень произошел, когда офицеры все еще эвакуировали жертв из первой зоны оползня", - говорится в заявлении представителя агентства.

Точное число погибших и пострадавших по состоянию до сих пор уточняется. Сильные дожди могут затруднить поисково-спасательные работы.

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