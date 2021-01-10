Смертоносный оползень на острове Ява

По меньшей мере 11 человек погибли, еще 18 пострадали в результате схода оползня на острове Ява.
Как передает Report, об этом сообщило агентство
"Первый оползень был вызван сильными дождями и неустойчивым состоянием почвы. Следующий оползень произошел, когда офицеры все еще эвакуировали жертв из первой зоны оползня", - говорится в заявлении представителя агентства.
Точное число погибших и пострадавших по состоянию до сих пор уточняется. Сильные дожди могут затруднить поисково-спасательные работы.