​Смертник на мотоцикле въехал в полицейский участок в Индонезии и взорвался

Баку. 5 Июля. REPORT.AZ/ Смертник во вторник совершил нападение на полицейский участок в городе Суракарта в Индонезии, пострадал полицейский.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.

"Он вторгся на территорию на мотоцикле и подорвался", — цитирует агентство заявление представителя полиции.

Власти Индонезии распорядились усилить меры безопасности после теракта в столице страны в Джакарте, совершенного боевиками террористической группировки ИГИЛ в январе. В результате теракта погибли четыре человека. Четверо нападавших также были ликвидированы, отмечает агентство.