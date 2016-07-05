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    ​Смертник на мотоцикле въехал в полицейский участок в Индонезии и взорвался

    Пострадал полицейский

    Баку. 5 Июля. REPORT.AZ/ Смертник во вторник совершил нападение на полицейский участок в городе Суракарта в Индонезии, пострадал полицейский.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.

    "Он вторгся на территорию на мотоцикле и подорвался", — цитирует агентство заявление представителя полиции.

    Власти Индонезии распорядились усилить меры безопасности после теракта в столице страны в Джакарте, совершенного боевиками террористической группировки ИГИЛ в январе. В результате теракта погибли четыре человека. Четверо нападавших также были ликвидированы, отмечает агентство.

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