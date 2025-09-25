Словения запретила въезд Биньямину Нетаньяху
25 сентября, 2025
17:14
Словения ввела запрет на въезд в страну премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом говорится в заявлении правительства Словении.
Этот шаг последовал за запретом, введенным в июле в отношении двух крайне правых членов израильского кабинета министров.
Словения признала в прошлом году независимость Палестины, в августе ввела эмбарго на поставки оружия Израилю.
