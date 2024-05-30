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Словения признает Палестину независимым государством

Словения признает Палестину независимым государством Правительство Словении приняло решение признать Палестину в качестве независимого государства.
Другие страны
30 мая 2024 г. 18:36
Словения признает Палестину независимым государством

Правительство Словении приняло решение признать Палестину в качестве независимого государства.

Как передает Report, об этом заявила глава МИД страны Таня Файон, слова которой приводит ведомство на официальной странице в соцсети "X".

"Сегодня правительство Словении приняло решение о признании независимости и суверенитета Палестины и представило его Национальному собранию", - говорится в сообщении.

По словам Файон, признание Палестины является единственным способом обеспечения мирного сосуществования двух стран и народов.

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