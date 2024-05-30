Словения признает Палестину независимым государством

Правительство Словении приняло решение признать Палестину в качестве независимого государства.

Правительство Словении приняло решение признать Палестину в качестве независимого государства.

Как передает Report, об этом заявила глава МИД страны Таня Файон, слова которой приводит ведомство на официальной странице в соцсети "X".

"Сегодня правительство Словении приняло решение о признании независимости и суверенитета Палестины и представило его Национальному собранию", - говорится в сообщении.

По словам Файон, признание Палестины является единственным способом обеспечения мирного сосуществования двух стран и народов.