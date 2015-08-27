Следующий раунд переговоров США и Кубы пройдет в Гаване

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Новый раунд американо-кубинских переговоров о нормализации отношений с использованием создаваемого механизма двустороннего взаимодействия состоится 9-10 сентября в Гаване. Об этом сообщил в среду журналистам представитель госдепартамента США, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Первая встреча, о которой мы говорили, намечена на 9-10 сентября. И, насколько я помню, она пройдет в Гаване", - сказал сотрудник американского внешнеполитического ведомства. Он не пояснил, на каком уровне пройдут эти переговоры. Известно впрочем, что речь не идет о министерском совещании.

О формировании упомянутого механизма повышения эффективности двустороннего сотрудничества объявили по итогам встречи в Гаване 14 августа, приуроченной к возобновлению работы американского посольства, госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес. Шеф американской дипломатии назвал этот орган "координационным комитетом", кубинской двусторонней комиссией, которой предстоит определить дальнейшую повестку дня на американо-кубинских переговорах.

По словам Керри, Вашингтон и Гавана условились создать "двусторонний механизм, дабы мы могли встречаться регулярно, делать больше, чтобы не просто обсуждать отношения, но и в действительности делать шаги", которые необходимы для превращения американо-кубинских контактов в зрелые. "Мы изучим общую повестку дня" и будем с использованием означенного механизма работать над решением остающихся вопросов, в том числе касающихся взаимодействия в области гражданской авиации и урегулирования исков, "между прочим, с обеих сторон", уточнил глава внешнеполитического ведомства США. Как он заверил, над полной нормализацией двусторонних связей США и Куба намерены работать с такой же "обоюдной решимостью", которую они продемонстрировали ранее при движении к восстановлению дипломатических отношений.

В свою очередь начальник пресс-службы госдепартамента США Джон Кирби 18 августа уточнил, что повестка дня нового раунда встреч, намеченных на сентябрь, еще не определена.