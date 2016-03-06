Скончалась Нэнси Рейган, бывшая первая леди США

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Бывшая первая леди Соединенных Штатов Америки Нэнси Рейган скончалась в возрасте 94 лет от сердечной недостаточности.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что ее считали одной из самых влиятельных хозяек Белого дома в истории США во время правления ее мужа, президента Рональда Рейгана, занимавшего этот пост с 1981 по 1989 год.

Их семейный союз, длившийся 52 года, был назван однажды самым великим романом в истории президентского правления США.

До знакомства со своим будущим мужем она была актрисой кино. В 1952 года она вышла замуж за Рональда Рейгана, бывшего в то время главой Американской гильдии актеров.

В годы его карьеры в Голливуде, а также во время восхождения на политический Олимп Нэнси яростно защищала своего супруга от всех нападок. Она была рядом с ним и в горе, и в радости.

Рональд Рейган скончался в 2004 году после продолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера.