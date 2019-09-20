 Наверх

Сирийская армия ликвидировала боевиков в окрестностях Алеппо

Сирийская армия ликвидировала боевиков в окрестностях Алеппо

Сирийская армия в пятницу нанесла удары по позициям террористов в окрестностях Алеппо в ответ на обстрелы города.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило гостелевидение Сирии.

"Террористические группировки запустили несколько снарядов в район округа Шихан в городе Алеппо", - передает телеканал Ikhbariya."Сирийская армия нанесла удары по скоплению боевиков в деревнях аль-Мансура и Кафр-Хамра к северу и западу от Алеппо, убиты несколько боевиков", - отмечает телеканал.
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!