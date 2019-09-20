Сирийская армия ликвидировала боевиков в окрестностях Алеппо

Сирийская армия в пятницу нанесла удары по позициям террористов в окрестностях Алеппо в ответ на обстрелы города.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило гостелевидение Сирии.

"Террористические группировки запустили несколько снарядов в район округа Шихан в городе Алеппо", - передает телеканал Ikhbariya."Сирийская армия нанесла удары по скоплению боевиков в деревнях аль-Мансура и Кафр-Хамра к северу и западу от Алеппо, убиты несколько боевиков", - отмечает телеканал.