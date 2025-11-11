Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Сирия подписала декларацию о сотрудничестве с коалицией по борьбе с ИГИЛ

    Другие страны
    • 11 ноября, 2025
    • 03:39
    Сирия подписала декларацию о сотрудничестве с коалицией по борьбе с ИГИЛ

    Сирия подписала декларацию о политическом сотрудничестве с международной коалицией по борьбе с террористической организацией ИГИЛ.

    Как передает Report со ссылкой на сирийское агентство SANA, об этом заявил министр информации страны Хамза аль-Мустафа, подводя итоги встречи в Вашингтоне лидеров Сирии и США Ахмеда аш-Шараа и Дональда Трампа.

    "Сирия подписала декларацию о политическом сотрудничестве с международной коалицией по борьбе с ИГИЛ, подтвердив свою роль партнера в борьбе с терроризмом и поддержании региональной стабильности. Соглашение носит политический характер и пока не содержит военных компонентов", - подчеркнул он.

    Аль-Мустафа отметил, что "исторический визит" президента Сирии в Белый дом знаменует начало новой главы в сирийско-американских отношениях и "полное возвращение страны на международную арену".

    "Президент Трамп выразил поддержку возможному соглашению о безопасности с Израилем, направленному на укрепление национальной и региональной стабильности, и Соединенные Штаты официально объявили о повторном открытии сирийского посольства в Вашингтоне", - указал министр.

