Сирия подписала декларацию о сотрудничестве с коалицией по борьбе с ИГИЛ

Сирия подписала декларацию о политическом сотрудничестве с международной коалицией по борьбе с террористической организацией ИГИЛ.

Как передает Report со ссылкой на сирийское агентство SANA, об этом заявил министр информации страны Хамза аль-Мустафа, подводя итоги встречи в Вашингтоне лидеров Сирии и США Ахмеда аш-Шараа и Дональда Трампа.

"Сирия подписала декларацию о политическом сотрудничестве с международной коалицией по борьбе с ИГИЛ, подтвердив свою роль партнера в борьбе с терроризмом и поддержании региональной стабильности. Соглашение носит политический характер и пока не содержит военных компонентов", - подчеркнул он.

Аль-Мустафа отметил, что "исторический визит" президента Сирии в Белый дом знаменует начало новой главы в сирийско-американских отношениях и "полное возвращение страны на международную арену".

"Президент Трамп выразил поддержку возможному соглашению о безопасности с Израилем, направленному на укрепление национальной и региональной стабильности, и Соединенные Штаты официально объявили о повторном открытии сирийского посольства в Вашингтоне", - указал министр.