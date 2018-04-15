Сирийскую Думу покинули все боевики, заявили в Минобороне РФ

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Все боевики вышли из города Дума, расположенного под Дамаском. Как передает Report, об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал- майор Юрий Евтушенко в субботу.

«Вчера на 107 автобусах отправлены последние 3 976 боевиков с членами семей, выразивших желание покинуть город Дума. Вывод боевиков из города полностью завершен», - сказал он.

Всего, по данным Минобороны РФ, возможностью мирно покинуть город воспользовались 21 тысяча 145 боевиков и членов их семей. За время проведения гуманитарной операции из Восточной Гуты выведены 67 тысяч 680 боевиков и членов их семей, передает ТАСС.

Напомним,что в ночь на 14 апреля США совместно с Великобританией и Францией нанесли ракетные удары по территории Сирии. А до этого Министерство обороны Франции опубликовало доклад с данными спецслужб. В нем сказано, что Париж собрал достаточно сведений для того, чтобы обвинить Дамаск в химической атаке в Думе 7 апреля.