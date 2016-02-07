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    ​Сирийские ВВС уничтожили командный центр ИГИЛ близ Алеппо

    Авиация накануне также нанесла авиаудары в других районах близ Алеппо

    Баку. 7 Февраля. REPORT.AZ/ Сирийская авиация уничтожила в ночь на воскресенье командный пункт группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) к востоку от Алеппо.

    Как передает Report, об этом сообщает национальное агентство SANA со ссылкой на источник.

    "Вылет завершился уничтожением командного центра и оснащенных пулеметами транспортных средств боевиков ИГИЛ в деревнях Расм эль-Алям и Эс-Син", — сообщил источник.

    Как отмечает агентство, накануне авиаудары были нанесены в других районах близ Алеппо. Боевики понесли серьезные потери в городе Манбидж (80 километров к северо-западу от Алеппо).

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