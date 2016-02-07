​Сирийские ВВС уничтожили командный центр ИГИЛ близ Алеппо

Баку. 7 Февраля. REPORT.AZ/ Сирийская авиация уничтожила в ночь на воскресенье командный пункт группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) к востоку от Алеппо.

Как передает Report, об этом сообщает национальное агентство SANA со ссылкой на источник.

"Вылет завершился уничтожением командного центра и оснащенных пулеметами транспортных средств боевиков ИГИЛ в деревнях Расм эль-Алям и Эс-Син", — сообщил источник.

Как отмечает агентство, накануне авиаудары были нанесены в других районах близ Алеппо. Боевики понесли серьезные потери в городе Манбидж (80 километров к северо-западу от Алеппо).