Сирийские войска выбили боевиков оппозиции из нескольких оплотов на востоке Дамаска

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Сирийские войска выбили боевиков вооруженной оппозиции из нескольких оплотов на восточной окраине Дамаска. Как передает телестанция "Аль-Маядин", уничтожены позиции противника в южной части района Джубар, который примыкает к участку кольцевой дороги. Армейские подразделения быстро продвигаются вглубь разрушенных кварталов, где более двух лет хозяйничали бандформирования. В ряд мест экстремисты все еще оказывают ожесточенное сопротивление.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", одновременно сирийские военнослужащие развивают наступление на предместье Зыбдин, которое соседствует с освобожденной в августе Млихой. На подступах к нему идут бои.

Очевидцы сообщают о мощной артподготовке, которая слышится из районов Восточной Гуты - зеленой зоны, окружающей Дамаск. Армия ведет обстрел оплотов оппозиционеров в Эль-Мердже, Дейр-Сальмане и у ферм Эль- Хотейты. По информации газеты "Аль-Ватан", в субботу боевики совершили вооруженную вылазку в районе Бейт-Сахема, перекрыв там участок шоссе в международный аэропорт столицы. Однако бойцы правительственных сил быстро выбили их оттуда, восстановив контроль над стратегической автотрассой.

В промышленном районе Кабун на севере столицы была отражена атака вооруженных радикалов на один из армейских блокпостов.

По сообщениям из Калямуна (60 км к северу от Дамаска), в этой пограничной с Ливаном местности заметно активизировались банды группировки "Джебхат ан-нусра". Дислоцированные там войска дали сегодня отпор экстремистам в ключевых точках горного региона. Группы наемников уничтожены у ущелья Флита и населенных пунктов Асаль-эль- Вард и Эль-Маара. По сведениям сирийских военных источников, террористы понесли потери в ходе боев за высоты у истоков реки Вади-Барада, в Ранкусе, в долине Мадая и на горном курорте Забадани (45 км к западу от Дамаска). Точных данных о числе убитых и раненых не приводится.