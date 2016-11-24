Сирийские войска вернули под контроль шоссе из Дамаска в Эль-Кунейтру

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Бойцы сирийской армии овладели в среду стратегическими высотами Теллет-эн-Наккар к северу от города Эль-Кунейтра (40 км от Дамаска).

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство SANA.

В ходе проведенной операции сирийские войска выбили оттуда боевиков из группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра").

Рядом с высотами проходит участок шоссе Дамаск-Эль- Кунейтра, который постоянно перекрывали террористы. Они блокировали также оборонительный рубеж, созданный войсками в расположенном поблизости населенном пункте Ходр.

Как сообщил агентству представитель командование ВС Сирии, "в настоящий момент проезд по автотрассе стал безопасным, благодаря возвращению под контроль высот Теллет- эн-Наккар". По его словам, теперь сирийские военнослужащие "будут держать под огнем все перемещения противника и не позволят боевикам просачиваться к шоссе".