Сирийские войска освободили ключевую воздушную базу от боевиков ИГ

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Сирийские правительственные войска вытеснили боевиков «Исламского государства» (ИГ) из города Дейр-эз-Зор, расположенного на востоке страны. Таким образом, армия освободила одноименный военный аэропорт, имеющий ключевое значение для страны, передает Report со ссылкой на Agence France-Presse.

Отмечается, террористы начали операцию по захвату аэродрома в среду, 3 декабря. За время боев погибли не менее 100 боевиков. Сирийская армия потеряла 59 человек.

Также войска Башара Асада 6 декабря отбили атаку террористов на город Эль-Джофра, передает Report со ссылкой на Reuters.

На северо-востоке страны армии удалось восстановить контроль над населенными пунктами Эс-Сейха и Тук-эль-Мильх.

Гражданская война в Сирии длится с 2011 года. Войска. подконтрольные Башару Асаду, вынуждены противостоять ряду группировок — как Свободной сирийской армии, так и «Исламскому государству», боевики которого активизировались на территории страны в 2014 году.

Против боевиков ИГ, действующих в Сирии и Ираке, проводится международная операция под эгидой США. В августе начались бомбардировки подконтрольной террористам территории Ирака, а в сентябре — Сирии. При этом Асад считает действия международной коалиции неэффективными. По его мнению, справиться с ИГ могут только «наземные войска, хорошо знающие местность», отмечает Lenta.Ru.