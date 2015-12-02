Сирийские повстанцы согласились полностью покинуть Хомс

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Сирийские власти достигли соглашения о перемирии с повстанческими силами в районе города Хомс на западе страны.

Как сообщил губернатор провинции Хомс, повстанцы согласились покинуть последний район, находящийся под их контролем - Ваер, информирует Report со ссылкой на "Би-би-си".

В ответ правительственные силы обещают прекратить обстрелы и снять осаду этого района.

Как передает корреспондент Би-би-си, достигнутые договоренности предусматривают, что повстанцы покинут свои позиции в несколько этапов в течение ближайших двух месяцев.

Ваер оставался единственной частью Хомса, которую контролировали повстанцы, с тех пор как оппозиционные силы вышли из города в мае 2014 года.