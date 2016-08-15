​Сирийская армия уничтожили 35 террористов

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Между сирийскими войсками и бандформированиями идут ожесточенные бои на южных подступах к Алеппо, в 360 км от Дамаска.

Как передает Report, со ссылкой на информационный портал «Сурия аль-Эн», банды вооруженной коалиции «Джейш аль-Фатх» атаковали армейские позиции у цементного завода в предместье Рамуса, где находится один из оборонительных рубежей правительственных сил.

Попытки прорыва в восточные районы города, окруженные войсками, были предприняты у высот Сноубарат, у школы «Аль-Хикма» и микрорайона «Проект-1070». Противнику был дан отпор на всех участках фронта.

Убиты по меньшей мере 35 боевиков. Огнем артиллерии уничтожены 15 единиц бронетехники.