Сирийская армия с начала года освободила от боевиков свыше 1 тыс кв. км территории

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Правительственные войска в Сириии за сутки взяли под контроль еще 145,5 кв. км территории.

Как передает Report, об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон.

"В общей сложности с 1 января 2017 года освобождено 1167,8 кв. км. Количество населенных пунктов, освобожденных за этот период от вооруженных формирований международной террористической организации ИГИЛ, увеличилось до 32", говорится в сообщении.

За сутки подписано три соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий нескольких населенных пунктов в провинциях Дамаск и Латакия. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1195.