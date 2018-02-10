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    Сирийская армия полностью освободила от ИГИЛ провинции Хама и Алеппо

    Об этом говорится в заявлении командования

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Сирийская армия полностью зачистила от боевиков ИГИЛ провинции Хама и Алеппо.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении командования.

    Как отмечается в заявлении, выдержки из которого приводит SANA, армия САР совместно с союзными силами освободила большое количество поселений в провинциях Хама, Алеппо и Идлиб.

    «Это стратегический успех, поскольку он означает полную зачистку от группировки ИГИЛ провинций Алеппо и Хама и ликвидацию большинства боевиков «Джабхат ан-Нусры» на юге провинции Алеппо», — подчеркнули военные.

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