Баку. 14 Февраля. REPORT.AZ/ Сирийская армия открыла огонь по позициям турецкой артиллерии, с которых обстреливают север провинции Латакия.

Как передает Report со ссылкой на LifeNews, произведено несколько залпов.

Согласно информации, турки ударили по сирийским силовикам, когда те вели бой с отступающими из села Рууйсат террористами.

Ранее сообщалось, что турецкая артиллерия обстреляла город Дейр-Джамаль на севере Алеппо. В Анкаре заявляют, что подобные действия стали ответом на успехи курдских сил самообороны.