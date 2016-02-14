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    ​Сирийская армия открыла огонь по позициям турецкой артиллерии

    Произведено несколько залпов

    Баку. 14 Февраля. REPORT.AZ/ Сирийская армия открыла огонь по позициям турецкой артиллерии, с которых обстреливают север провинции Латакия.

    Как передает Report со ссылкой на LifeNews, произведено несколько залпов.

    Согласно информации, турки ударили по сирийским силовикам, когда те вели бой с отступающими из села Рууйсат террористами.

    Ранее сообщалось, что турецкая артиллерия обстреляла город Дейр-Джамаль на севере Алеппо. В Анкаре заявляют, что подобные действия стали ответом на успехи курдских сил самообороны.

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