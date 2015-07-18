Сирийская армия ликвидировала 40 террористов около границы с Ливаном

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 40 террористов ликвидированы в субботу в результате засады, которую организовали сирийская армия и бойцы ливанского сопротивления в городе Эс-Зибадан к северо-западу от Дамаска.

Как передает Report, об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на военные источники.

По сведениям агентства, в результате операции многие террористы получили ранения, также было уничтожено их оружие, боеприпасы и военная техника.

Город Эс-Зибадан находится вблизи границы с Ливаном и, как отмечает агентство, используется боевиками "Джебхат ан-Нусра" как перевалочный пункт для перебрасывания террористов и перевозки оружия из Ливана в Дамаск.