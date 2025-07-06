Синегубов: За сутки на Харьковщине из-за российских обстрелов двое погибли, 11 пострадали

За прошедшие сутки ВС РФ нанесли удары по городу Харькову и 13 населенным пунктам одноименной области.

За прошедшие сутки ВС РФ нанесли удары по городу Харькову и 13 населенным пунктам одноименной области.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

"В г. Харьков пострадала 46-летняя женщина и 2-летняя девочка; в с. Одноробовка Золочевской громады погиб 8-летний мальчик, пострадали 3-летний мальчик, 40-летний мужчина и 37-летняя женщина; в с. Приколотное Ольховатской громады пострадал 66-летний мужчина; в г. Купянск погиб 59-летний мужчина, пострадали 56-летний мужчина, 57-летняя и 2 65-летние женщины; в с. Широкое Близнюковской громады пострадала 27-летняя женщина", - написал он.

По словам Синегубова, для атаки на Харьков оккупанты применили БпЛА, для обстрелов области - неуправляемые авиационные ракеты, УАБ и беспилотники разных типов.

Отмечается, что в результате атаки беспилотников в Харькове повреждены 14 многоквартирных домов, спорткомплекс, стоматологическая клиника, кафе, 2 магазина, нежилое здание и 4 автомобиля; В Купянском районе области повреждены помещения "Укрзализныци", частное предприятие, нежилые здания, складское помещение, частные дома, складские помещения предприятия, автомобиль бригады экстренной медицинской помощи, автомобили и тракторы. В Изюмском районе - частные дома. В Чугуевском - дом культуры, в Богодуховском - автомобиль.