Синегубов: Принято решение об эвакуации жителей 7 населенных пунктов Харьковской области

Совет обороны Харьковской области Украины на заседание принял решение об обязательной эвакуации из 7 населенных пунктов Шевченковской громады.

Совет обороны Харьковской области Украины на заседание принял решение об обязательной эвакуации из 7 населенных пунктов Шевченковской громады.

Как передает Report, об этом сообщил начальник областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

"Это села Барановка, Березовка, Новониколаевка, Сподобовка, Староверовка, Дуванка и Федоровка", - написал он.

По его словам, основанием для этого решения стали усиленные вражеские обстрелы. В течение последних 2 месяцев из-за российских обстрелов громады УАБами, РСЗО и БПЛА погибли два человека, пострадали пятеро, повреждены 87 частных и 27 многоквартирных домов.

"В целом планируем вывезти в безопасные места 181 ребенка", - отметил Синегубов.

Он заверил, что все эвакуированные получат временное жилье, поддержку в оформлении статуса ВПЛ, доступ к социальным выплатам и гуманитарной помощи.