Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать

Сын голливудского актера Рона Эли был застрелен после того, как убил свою мать. Как передает Report, об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на заявление офиса местного шерифа.Преступление произошло во вторник вечером в доме актера в пригороде калифорнийского округа Санта-Барбара. Прибывшие на вызов о ссоре помощники местного шерифа обнаружили тело 62-летней Валери Эли с множественными ножевыми ранениями.Вскоре стражи порядка обнаружили подозреваемого в убийстве, 30-летнего сына актера Кэмерона Эли. Как следует из заявления шерифа, молодой человек "представлял угрозу", в связи с чем помощникам шерифа пришлось его застрелить.По факту случившегося начато расследование.Кэмерон Эли, по данным Los Angeles Times, учился в Академии Филлипса Эксетера в Нью-Гемпшире, в 2007 году поступил в Гарвардский университет, где выступал за местную футбольную команду. Последние два года он работал охранником.
Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил матьСына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
https://report.az/storage/news/a91ff91ffa5b69733195fcefccbc0376/3fa870bf-6a07-474f-9a30-1cf17efa6688_292.jpg
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