Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Силы безопасности Ирана ликвидировали группу террористов в западной провинции Курдистан.

Как передает Report, об этом сообщает PressTV со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции.

Отмечается, что наземные подразделения КСИР вступили в противостояние с террористами, которые планировали теракты в стране. В результате столкновений были убиты три террориста, одного удалось взять живым.

Сообщается, что в течение этой недели КСИР провел ряд спецопераций, в результате которых был убит лидер террористической ячейки Ансар ал-Фуркан, кроме того ликвидированы несколько террористов, уничтожены взрывные устройства, конфискованы бомбы и более 700 кг взрычатых материалов, большое количество оружия.