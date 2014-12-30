В Стамбуле из-за сильного снегопада отменен ряд авиарейсов

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Сильный снегопад и шквалистый ветер в Стамбуле и западных провинциях Турции Текирдаг, Болу, Бурса, Чанаккале, Кастамону, Измир и Эскишехир привел к отмене авиарейсов и многокилометровым пробкам.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, полностью прекращено движение на ряде местных автодорог, на автобанах образовались многокилометровые пробки. Авиакомпании отменили более десяти рейсов из Стамбула.

У школьников и студентов вузов объявлен выходной день. Власти Стамбула доставили 392 бездомных в спортивный комплекс Зейтинбурну, чтобы не допустить их гибели от переохлаждения.

Метеорологи предупреждают об усилении снегопада в Стамбуле в ближайшие часы. Местные власти обратились к водителям с просьбой воздержаться от поездок.