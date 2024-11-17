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Сикорский допустил передачу Украине генконсульства России в Познани

Сикорский допустил передачу Украине генконсульства России в Познани Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский допустил, что после закрытия генерального консульства России в Познани оно может перейти Украине, где будет открыто такое же учреждение.
Другие страны
17 ноября 2024 г. 10:11
Сикорский допустил передачу Украине генконсульства России в Познани

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский допустил, что после закрытия генерального консульства России в Познани оно может перейти Украине, где будет открыто такое же учреждение.

Как передает Report, его слова приводит Польское агентство печати.

Он напомнил, что договор аренды этого объекта истекает в конце этого месяца, речь идет о 13 днях.

"Сегодняшняя сеть украинских консульств, учитывая беспрецедентный рост числа украинских граждан в Польше, не отражает консульские потребности. Помните, что консульства занимаются практическими делами, это и различного рода правовые акты. И мы, безусловно, с величайшей симпатией отнеслись бы к такому запросу украинской стороны", - заявил Сикорский.

Напомним, что 24 октября пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский заявил, что десять сотрудников генерального консульства России в Познани должны будут покинуть Польшу. Посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что польские власти дали срок на закрытие генерального консульства России в Познани до полуночи 30 ноября. Дипломат отметил, что в посольстве уже получили ноту МИД Польши о сроках закрытия.

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