Сийярто: Заседание венгерско-российской МПК пройдет в ноябре
Другие страны
- 26 сентября, 2025
- 09:12
Очередное заседание венгерско-российской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству состоится в ноябре этого года.
Как передает Report, об этом ТАСС заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Как вы знаете, я являюсь сопредседателем МПК по экономическому сотрудничеству. Так что в этом году где-то в ноябре, у нас состоится встреча в России", - сказал он.
