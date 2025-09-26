Сийярто: Заседание венгерско-российской МПК пройдет в ноябре

Очередное заседание венгерско-российской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству состоится в ноябре этого года.

Как передает Report, об этом ТАСС заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Как вы знаете, я являюсь сопредседателем МПК по экономическому сотрудничеству. Так что в этом году где-то в ноябре, у нас состоится встреча в России", - сказал он.