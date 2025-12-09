Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Сийярто: Оператор газопровода "Турецкий поток" переезжает в Венгрию

    • 09 декабря, 2025
    • 13:26
    Сийярто: Оператор газопровода Турецкий поток переезжает в Венгрию

    Принадлежащая "Газпрому" компания - оператор газопровода "Турецкий поток" South Stream Transport B. V., активы которой были арестованы по решению суда в Нидерландах, переводит свою штаб-квартиру в Венгрию.

    Как передает Report, об этом в соцсетях сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, который находится в Москву для участие в заседании российско-венгерской межправкомиссии (МПК).

    "Хорошие новости: переезд компании из Нидерландов в Венгрию начался, и ее деятельность не ограничена никакими санкциями", - отметил он.

    Кроме того, он сказал, что Венгрия поддерживает инвестиции нефтегазовой компании MOL в РФ.

    "Мы поддерживаем инвестиции нашей группы MOL в России. Мы хотели бы, чтобы эта история успеха всячески развивалась", - сказал он.

