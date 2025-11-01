Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Си Цзиньпин назвал место проведения очередного саммита АТЭС

    Другие страны
    • 01 ноября, 2025
    • 08:25
    Си Цзиньпин назвал место проведения очередного саммита АТЭС

    В 2026 году саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет в китайском Шэньчжэне.

    Как передает Report, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе закрытия форума в Южной Корее.

    Он отметил, что в следующем году Китай в третий раз станет принимающей страной форума АТЭС.

    "Мы благодарим всех участников за поддержку. АТЭС - это важнейший механизм экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, внесший значительный вклад в рост и процветание региона", - подчеркнул Си Цзиньпин.

    Председатель КНР добавил, что 33-я неформальная встреча лидеров АТЭС состоится в Шэньчжэне в ноябре 2026 года.

